Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0249 --"Carfreitag" im Fokus - Schwerpunktkontrollen in der Überseestadt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 18.04.2025

Auch in diesem Jahr wird die Polizei Bremen dem sogenannten "Carfreitag" am 18. April besondere Aufmerksamkeit widmen. Der für einige Autofans symbolträchtige Tag zieht traditionell vermehrt Verkehrsteilnehmer an, die mit PS-starken Fahrzeugen unterwegs sind. Um die Sicherheit im Straßenverkehr weiterhin zu gewährleisten, führt die Polizei erneut gezielte Kontrollmaßnahmen durch - mit einem besonderen Augenmerk auf die Überseestadt.

In den vergangenen Jahren zeigten sich in der Hansestadt an dem Tag vergleichsweise wenige Verstöße an szenetypischen Brennpunkten. Dennoch ist klar: Die Polizei bleibt dran, um präventiv zu wirken und mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen.

Die Maßnahmen umfassen sowohl stationäre als auch mobile Kontrollen im gesamten Stadtgebiet. Der diesjährige Schwerpunkt liegt im Bereich rund um die Überseestadt. Zum Einsatz kommen moderne Messgeräte, Videowagen, zivile Einsatzkräfte sowie der sogenannte Enforcement Trailer. Ziel ist es, überhöhte Geschwindigkeiten, unerlaubte Kraftfahrzeugrennen und das sogenannte "Posing" zu unterbinden. Die Kontrollen finden sowohl am 18. April als auch über das Osterwochenende hinweg statt.

Die Bekämpfung illegaler Rennen und das konsequente Vorgehen gegen Raser und Poser bleibt ein zentraler Baustein unserer Verkehrssicherheitsarbeit.

Appell der Polizei Bremen: Wer sein Auto wirklich liebt, lässt es nicht rasen - sondern rollen. Und zwar vorschriftsmäßig. In diesem Sinne: Frohe Ostern und einen ruhigen Carfreitag - auch für die Nachbarn!

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell