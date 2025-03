Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagmorgen (15.03.2025) Fahrzeuge an der Wiener Straße, Leobener Straße und Bludenzer Straße beschädigt. Ein Anwohner teilte kurz vor 09.00 Uhr mit, dass er gegen 06.45 Uhr einen Mann beobachtete, als dieser an einem Parkplatz an der Wiener Straße gegen mehrere geparkte Fahrzeuge trat und eine Glasflasche gegen ein Fahrzeug warf. Anschließend entfernte sich der Mann in Richtung Wilhelm-Geiger-Platz. Die alarmierten Beamten entdeckten dann vier Fahrzeuge in der Wiener Straße, ein Fahrzeug in der Leobener Straße und fünf beschädigte Fahrzeuge in der Bludenzer Straße. Sämtliche Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller, wiesen Beschädigungen durch Tritte an der Karosserie auf. Der Gesamtschaden der zehn beschädigten Fahrzeuge wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell