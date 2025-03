Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Ladengeschäfte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag (13.03.2025) auf Freitag (14.03.2025) in mehrere Ladengeschäfte in Feuerbach eingebrochen und haben dort Bargeld gestohlen. Die Diebe drückten im Laufe der Nacht in einem Textilgeschäft an der Mauserstraße die Schiebetür aus den Schienen und erbeuteten im Inneren des Geschäfts mehrere Hundert Euro Bargeld, die sich dort zum Teil in Spendendosen befanden. Bei einem Ladengeschäft an der Stuttgarter Straße gelang es ihnen nicht, die elektrische Schiebetür aufzudrücken, hier entstand ein Sachschaden an der Tür. Bei einem Schuhgeschäft an der Stuttgarter Straße und einem Tabakladen an der Grazer Straße drangen die Täter am Freitag nach 01.30 Uhr ebenfalls durch Aufschieben und Aufhebeln der Schiebetüren in die Verkaufsräume ein und stahlen ebenfalls Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. In diesem Zusammenhang wird ein dunkelhaariger Mann mit dunklem Dreitagebart gesucht. Dieser soll mit einer dunklen Jacke, einer hellen Hose und heller Basecap bekleidet gewesen sein. Er soll einen hellen Rucksack dabeigehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 mit dem Polizeirevier 8 Kärntner Straße in Verbindung zu setzen.

