Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sonnenberg (ots)

Zwei unbekannte Männer sind am Freitagabend (14.03.2025) in ein Einfamilienhaus an der Heinestraße eingebrochen. Die Täter sind im Zeitraum von 18.15 Uhr bis 22.40 Uhr vermutlich über eine Balkontür im 1. Untergeschoß in das am Hang liegende Wohngebäude gelangt und stahlen Bargeld, Schmuck und mehrere Handtaschen. Als der Wohnungsinhaber um 22.40 Uhr nach Hause kam, überraschte er die beiden Einbrecher, welche daraufhin über den besagten Balkon in Richtung Dornhalde flüchteten. Der Wert des Diebesguts wird derzeit auf rund 150.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4989905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell