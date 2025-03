Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeuge gesucht

Welling, Im Wingert (ots)

Am 17.03.2025, im Zeitraum von ca. 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, bei einem Wendemanöver, ein Plastikrohr und die Fassade einer Garage des Anwesens der Hausnummer 7 und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der aufgefundenen Fahrzeugteile am Unfallort, müsste sich bei dem Tatfahrzeug um einen Pkw, VW-Golf V gehandelt haben. Das Fahrzeug müsste im Bereich der Fahrzeugfront Schäden aufweisen. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 500.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

