Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Intensive Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Cochem (ots)

Die Polizeiinspektion Cochem führte am vergangenen Wochenende im Rahmen der europäischen Kontrollwoche zur Einhaltung der Gurtpflicht intensive Verkehrskontrollen durch. Trotz der sinkenden Verkehrsunfallzahlen in Rheinland-Pfalz ist die Verkehrsüberwachung eine wichtige Aufgabe der Polizeiarbeit, dies zeigen die ernüchternden Zahlen vom Wochenende. Bei den Kontrollen am vergangenen Wochenende wurde ein PKW- Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis (Führerschein) erwischt, ein Elektroroller wurde ohne die erforderliche Haftpflichtversicherung geführt. Gegen den PKW- Fahrer und den Halter des PKW sowie den Rollerfahrer werden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Drei Fahrzeugführer bedienten während der Fahrt ihr Mobiltelefon, gegen alle drei wurde ein Ordnungwidrigkeitsverfahren eingeleitet. Den drei Fahrzeugführenden drohen außerdem Punkte in Flenzburg. In insgesamt 18 Fällen wurden Verstöße gegen die Sicherungspflicht im Fahrzeug(Gurtpflicht) festgestellt. In einem Fall war ein Kind nicht angeschnallt. Bei einer innerörtluicen Geschwindigkeitsüberwachung wurden 9 Verstöße geahndet. Die Polizei Cochem mahnt zur Einhaltung der Verkehrsregeln, dies trägt maßgeblich zur Verkehrssicherhit bei.

