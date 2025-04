POL-LDK: Kupferdiebe am Werk + Parkplatzrempler

Dillenburg (ots) - Haiger- Einbrecher im Sonnenstudio In der vergangenen Nacht (03.04.2025) drangen Unbekannte in das Sonnenstudio in der Bahnhofstraße ein. Gegen 02:45 Uhr schlugen sie ein Türfenster auf der rückseitig gelegenen Hausseite ein und gelangten in das Gebäudeinnere. Aus einer Ladenkasse stahlen sie Münzgeld in Höhe von rund 10 Euro. Der Schaden an ...

