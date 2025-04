Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbrecher im Sonnenstudio + Wheelie misslingt, Motorradfahrer stürzt

Dillenburg (ots)

Haiger- Einbrecher im Sonnenstudio

In der vergangenen Nacht (03.04.2025) drangen Unbekannte in das Sonnenstudio in der Bahnhofstraße ein. Gegen 02:45 Uhr schlugen sie ein Türfenster auf der rückseitig gelegenen Hausseite ein und gelangten in das Gebäudeinnere. Aus einer Ladenkasse stahlen sie Münzgeld in Höhe von rund 10 Euro. Der Schaden an der Tür wird mit 1.000 Euro beziffert. Die Einbrecher flüchteten anschließend in Richtung Bahnhof. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat die beiden Täter beobachtet? Der Erste soll 185 cm groß sein. Er war komplett schwarz gekleidet und trug schwarze Sneaker mit weißen Sohlen. Der Zweite war 170 cm groß, trug eine bläulich-schwarze Jacke und eine auffällig weinrote Jogginghose mit weißen Streifen. Zudem trug er schwarze Sneaker mit einem weißen Symbol oder weißen Streifen. Hinweise erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Herborn-Merkenbach - Wheelie misslingt, Motorradfahrer stürzt

Gestern Abend (02.04.2025) war ein Motorradfahrer auf der K65 von Merkenbach in Richtung Hörbach unterwegs. Offenbar versuchte er gegen 17:55 Uhr auf dieser Strecke sein Krad nur noch auf dem Hinterrad zu fahren, kam ins Schlingern und stürzte. Der 19-Jährige verletze sich und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Seine rote KTM war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Bei der Inaugenscheinnahme des Krads stellten die Polizisten fest, dass die KTM nicht zugelassen war und er ein Kennzeichen an dem Zweirad angebracht hatte, welches dafür nicht ausgegeben war. Auf den Herborner kommen nun Anzeigen wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung zu.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

