Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: in Friedhofskapelle eingedrungen + Stofftasche von Rollator gestohlen + Automaten in Gaststätte aufgebrochen + Kennzeichendiebstahl + Unfallfluchten in Ehringshausen, Hohensolms und Herborn

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Donsbach: in Friedhofskapelle eingedrungen

Einen Einbruch in die Friedhofskapelle bekam die Herborner Polizei gestern Mittag (01.04.2025) gegen 11:45 Uhr gemeldet. Wann genau die Einbrecher sich an der Kapelle zu schaffen machten, ist noch nicht bekannt. Die Unbekannten hatten ein rückwärtig gelegenes Fenster eingeschlagen, sich durch dies Zutritt verschafft und in der Kapelle nach Wertgegenständen gesucht. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Der Schaden am Fenster wird mit 500 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Herborn- Stofftasche von Rollator gestohlen

Bereits am vergangenen Donnerstag (27.03.2025) stahlen Diebe eine Stofftasche in der sich zwei Tastenhandys und ein Personalausweis befanden vom Rollator einer 73-Jährigen. Die Seniorin befand sich zwischen 17:30 Uhr und 17:40 Uhr im Einkaufsmarkt in der Hauptstraße als die Unbekannten einen günstigen Moment abwarteten und unbemerkt zugriffen. Die Herborner Polizei beziffert den Schaden mit 100 Euro und bittet um Hinweise zu den Dieben unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Solms-Burgsolms- Automaten in Gaststätte aufgebrochen

3.000 Euro Schaden hinterließen Unbekannte bei ihrem Einbruch in eine Gaststätte in der Frankenstraße. Zwischen 13:00 Uhr am Sonntag (30.03.2025) und 13:10 Uhr am Dienstag (01.04.2025) hebelten sie ein Fenster der Gaststätte auf und drangen durch dieses in den Innenraum ein. Dort brachen sie einen Spielautomaten auf und stahlen das darin befindliche Bargeld. Zudem versuchten sie einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Im Anschluss flüchteten die Diebe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen in der Frankenstraße aufgefallen? Wer hat verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Wetzlar- Kennzeichendiebstahl

Irgendwann, zwischen 23:00 Uhr am Montagabend (31.03.2025) und 11:00 Uhr am Dienstagmorgen (01.04.2025) stahlen Unbekannte beide Kennzeichen eines in der Helgebachstraße abgestellten VW. Der Schaden wird mit 40 Euro beziffert. Hinweise zu den Dieben, die sich an dem grauen Polo zu schaffen machten oder zum Verbleib der beiden Kennzeichen, WZ-N 149, erbittet die Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Unfallfluchten in Ehringshausen, Hohensolms und Herborn

Ehringshausen:

Am Samstag (29.03.2025) gegen 18:35 Uhr wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in der Rathausstraße gemeldet. In Höhe der Hausnummer drei touchierte offenbar ein Unbekannter eine Mauer und stieß danach gegen ein Verkehrsschild. Das Schild wurde aus dem Boden gerissen und fiel um. Der Unfallfahrer flüchtete und hinterließ einen 500 Euro teuren Schaden. Wann genau der Unfallfahrer den Schaden verursachte, ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Hohenahr-Hohensolms:

In der Waldstraße touchierte ein Unfallfahrer einen am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Königsberg abgestellten grauen Seat an der hinteren linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den 500 Euro teuren Schaden am Leon Sportstourer zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Wer hat den Unfall zwischen Montagabend (31.03.2025), 18:30 Uhr und Dienstagabend (01.04.2025), 19:50 Uhr beobachtet und kann Hinweise geben? Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Herborn:

Nach einer Verkehrsunfallflucht am 01.04.2025 im Franzosenweg bittet die Polizei um Hinweise: Ein silberner Pkw, vermutlich Mercedes, fuhr um 21:30 Uhr in Richtung Westerwaldstraße. In Höhe der Hausnummer 11 streifte er mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen VW Golf. Der Unfallfahrer flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Der verursachte Schaden wird mit 600 Euro beziffert. Wer kann Hinweise zu dem silberfarbenen Pkw oder dessen Fahrer geben? Zeugen werden gebeten, die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 zu kontaktieren.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell