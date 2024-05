Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240501.3 Hemmingstedt: Zigarettenautomat wird aufgebrochen - Zeugen gesucht

Hemmingstedt (ots)

In der Nacht vom 01.05.2024 auf den 02.05.2024 kam es zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Die Polizei sucht nach Zeugen. Zwischen dem 01.05.2024, 21:55 Uhr bis 02.05.2024, 02:05 Uhr brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Robert-Bosch-Straße auf. Die Täter gelangten unerkannt auf das Gelände der dortigen Dekra-Filiale. Unter Zuhilfenahme von Werkzeugen gelang es ihnen den Automaten im unteren Bereich gewaltsam zu öffnen. Die Diebe erlangten eine noch nicht näher bestimmte Menge an Zigaretten. Am Zigarettenautomaten entstand ein Schaden von 1.500EUR. Zeugen sollten sich bei der Kripo in Heide unter 0481 - 940 melden.

