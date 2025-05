Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch ins Rathaus beschäftigt Polizei

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter sind am späten Samstagabend in das Bad Oeynhausener Rathaus am Ostkorso eingebrochen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge versuchten die Täter zunächst über eine Seiteneingangstür in das Gebäude einzubrechen. Als dies misslang, zertrümmerten sie gegen 23.40 Uhr eine Scheibe und gelangten so in das Rathaus. Darin öffnete man mehrere Türen gewaltsam und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob die Täter dabei Beute machten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Wem auffällig agierende Personen oder mutmaßlich benutzte Fahrzeuge zur Tatzeit rund das Rathaus aufgefallen sind, der wird gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

