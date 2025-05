Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Einbrüche in Eisbergen

Porta Westfalica (ots)

(TB) Im Laufe des Mittwochs wurden der Polizei sechs Einbrüche in Garagen beziehungsweise Gartenhäuser gemeldet. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte festgestellt werden, dass in der Nacht mutmaßlich drei Jugendliche im Ortsteil ihr Unwesen trieben.

In der Straße "Grüner Winkel" wurden in der Nacht zu Mittwoch in Zeit zwischen 02:30 bis 03:00 Uhr drei Objekte angegangen. In einem Garten brachen die Unbekannten zwei Gartenhütten auf. Hier entwendete man eine Ladestation samt Akku. An einer Nachbargarage öffnete man gewaltsam ein Fenster. Hier stießen die Einbrecher auf zwei hochwertige Pedelecs der Marke Cube. Samt Beute machte man sich aus dem Staub. An einer anderen Garage brach man eine Metalltür auf. In der gleichen Tatzeit ist auch ein Einbruch in eine Garage in der Raiffeisenstraße zu verorten. In beiden Fällen wurde ersten Erkenntnissen nach nichts entwendet.

Ein weiterer Tatort lag in der Bahnhofstraße. Hier gelang es, eine Garage zu öffnen und aus ihr ein Pedelec zu entwenden.

Im Laufe des Mittwochs war dann ein Carport in der Arminstraße das Ziel der Ganoven. Die Diebe stahlen hier ein schwarzes Mofa der Marke Malaguti.

In mehreren Fällen manipulierten die Täter Bewegungsmelder.

Wer in der Tatzeit verdächtigen Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler in Minden zu wenden.

