Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen, Polizei nimmt Hinweise entgegen

Lotte (ots)

In der Nacht von Freitag (20.06.) auf Samstag (21.06.) sind in Lotte zwei Fahrzeuge aufgebrochen worden. Im Narzissenweg, Höhe Hausnummer 2, stand zwischen Freitag, 14.00 Uhr und Samstag, 07.30 Uhr ein Ford Transit am Fahrbahnrand. Eine Fensterscheibe an der rechten Seitenschiebetür wurde eingeschlagen. Es sind diverse Gegenstände aus dem Fahrzeug gestohlen worden. Was genau entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. In Alt-Lotte wurde ein weiteres Firmenfahrzeug aufgebrochen. Dieses war in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 21.00 Uhr am Freitagabend und 11.00 Uhr am nächsten Morgen am Fahrbahnrand an der Straße Hohneburger Weg, Höhe Hausnummer 1, geparkt. In dieser Zeit wurde die Seitenscheibe des Mercedes Sprinter eingeschlagen, es wurden Bargeld und diverse Werkzeuge gestohlen. Eine genaue Angabe zum Diebesgut ist noch nicht möglich.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell