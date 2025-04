Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchdiebstahl in Hotel

Wer hat etwas beobachtet?

Wegberg (ots)

Eine unbekannte männliche Person hat am Sonntag, 20. April, gegen 14.50 Uhr, im Eingangsbereichs eines Hotels in Wegberg eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Die Kassette befand sich in einer verschlossenen Schublade einer Theke. Der Täter war zwischen 50 und 60 Jahre alt, von hagerer Statur und hatte kurzes, schwarzes und teilweise graues Haar. Er trug ein schwarzes Oberteil und einen Trainingsanzug der Marke Adidas mit drei weißen Streifen an den Ärmeln. Die Polizei sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Erkelenz der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

