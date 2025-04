Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchdiebstahl in Wohnung

Wegberg-Busch (ots)

Am Montag, 21. April, brachen zwei unbekannte Täter zwischen 23.33 Uhr und 23.40 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße In Busch ein. Sie durchsuchten das Haus und entwendeten einen Pkw-Schlüssel sowie das Fahrzeug, welches vor dem Haus parkte. Bei ihrer Tat wurden die Einbrecher von einer Videokamera aufgezeichnet. Einer der beiden Täter hatte eine normale Statur. Er war mit einer dunklen Daunenjacke mit Kapuze sowie einer Kappe bekleidet. Der zweite Täter hatte eine kräftige Statur und trug eine Bauchtasche. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 2 der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

