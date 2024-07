Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert

Ratingen - 2406016

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Donnerstag, 4. Juli 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Container an der Wilhelmstraße in Velbert-Neviges. Am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, parkten Mitarbeitende einer Gebäudetechnikfirma ihr Fahrzeug, ein Citroen Jumper / Relay, auf dem Parkplatz zwischen den Häusern 24 bis 28 vor einem firmeneigenen Container, um diesen vor fremden Zugriffen zu schützen. Vermutlich in den Nachtstunden versetzten bisher unbekannte Täter das Fahrzeug, um so Zugang zu dem mit Baumaterialien gefüllten Container zu erhalten. Der oder die Einbrecher öffneten gewaltsam die Türen und entwendeten aus dem Container hochwertige Bauwerkzeuge, wie unter anderem eine Rüttelplatte und eine Erdrakete, im Gesamtwert von circa 15.000 Euro. Wie das Diebesgut abtransportiert werden konnte, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In einem Tatzeitraum zwischen Dienstag, 25. Juni 2024, gegen 12 Uhr und Mittwoch, 3. Juli 2024, gegen 12:45 Uhr brachen bislang unbekannte Einbrecher in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Krummenweger Straße ein. Der oder die Täter durchsuchten das unbewohnte Haus nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der oder die Einbrecher flohen anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

