POL-ST: Ibbenbüren, Gefährliche Körperverletzung, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (14.06.) kam es gegen 00.30 Uhr an der Großen Straße in Höhe der Fußgängerpassage zwischen dem Drogeriemarkt und dem dortigen Döner-Restaurant zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen. Drei Männer wurden nach ersten Ermittlungen zunächst von einer Personengruppe von sechs jungen Erwachsenen in dem Döner-Restaurant verbal angegangen. Vor dem Geschäft gingen die jungen Erwachsenen dann auf die drei Männer, die aus Hamm, Karlsruhe und Bergisch Gladbach stammen, los. Der 24-jährige Mann aus Hamm sowie der 25-jährige Mann aus Bergisch Gladbach wurden dabei leicht verletzt. Der 52-jährige Mann aus Karlsruhe blieb unverletzt. Die jungen Erwachsenen flüchteten anschließend mit einem Porsche Cayenne in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei weitere Zeugen, die Hinweise zu der Tat beziehungsweise zu den Tätern machen können. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

