Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Fenster aufgehebelt Haus durchwühlt

Steinfurt (ots)

Am Montag (23.06.) sind unbekannte Täter zwischen 07.45 Uhr und 12.40 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Eschstraße eingebrochen. Um in das Haus zu gelangen, hebelten die Unbekannten ein Fenster auf. Im gesamten Gebäude sind sämtliche Räume und Möbel nach Diebesgut durchsucht worden. Bislang konnte festgestellt werden, dass eine niedrige dreistellige Bargeldsumme, Goldschmuck und kleine Elektrogeräte fehlen. Abschließend kann das Diebesgut noch nicht benannt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Angaben zu dieser Tat machen können, werden gebeten die Polizei Ochtrup zu kontaktieren, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell