LPI-GTH: Fußgängerin verletzt

Eisenach (ots) - Gestern Abend kam es zu umfangreichen Maßnahmen im Rahmen eines Vermisstenfalls. Ein 76-Jähriger galt als vermisst. Ein Absuche im Stadtgebiet, unter anderem mit Personensuchhund der Polizei, führte letztendlich zum Auffinden des Mannes in den frühen Morgenstunden. Der 76-Jährige war wohlauf und konnte wieder in seine Wohneinrichtung zurückkehren. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr