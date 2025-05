POL-FR: Lörrach: Hundebiss im Bereich Bahnhofsplatz

Freiburg (ots) - Die Straße "Am Sportplatz" befuhr am Montag, 19.05.2025 gegen 08.10 Uhr ein 59 Jahre alter Mann mit seinem Pkw und beabsichtigte am Kanderweg nach links abzubiegen. Dabei verstieß er gegen das Rechtsfahrgebot, bog zu eng in die Straße ein und kollidierte frontal mit einem Rollerfahrer, welcher an der Einmündung zum links abbiegen stand. Der 43 Jahre alte Mann und sein Roller wurden nach links ...

