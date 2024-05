Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Autofahrer mit 2,72 Promille unterwegs

Kröv (ots)

Am 29.05.2024, gegen 17:15Uhr, wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ein PKW gemeldet, welcher die L189 an der Mosel von Erden in Fahrtrichtung Lösnich befuhr. Dabei soll der PKW, ein schwarzer Mercedes-Benz SUV, Schlangenlinien gefahren und immer wieder auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Zudem wäre dieser teilweise mit stark überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Der PKW setzte seine Fahrt anschließend auf der B53 in Richtung Kröv fort und konnte schließlich in Kröv durch die Polizei Bernkastel-Kues angehalten und kontrolliert werden. Beim Fahrer konnte hierbei eine Atemalkoholkonzentration von 2,72 Promille festgestellt werden. Der Führerschein wurde vor Ort vorläufig beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Verkehrsteilnehmer welche durch die Fahrweise des PKW gefährdet wurden, werden aufgerufen sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Rufnummer 06531/95270 zu melden oder eine eMail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de zu senden.

