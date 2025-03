Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 02.03.2025

Delmenhorst (ots)

Autobahnpolizei Ahlhorn: Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 01.03.2025, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Kleintransporter der die Autobahn 28 zwischen den Anschlussstellen Ganderkesee-West und Hude in Fahrtrichtung Oldenburg in Schlangenlinie befuhr. Durch eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn konnte das Fahrzeug an der Anschlussstelle Hude (Gemeinde Hude, Landkreis Oldenburg) angehalten und kontrolliert werden. Bei dem 29 Jahre alten Fahrzeugführer aus Schleswig-Holstein konnte während der Kontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein an der Kontrollstelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,29 Promille. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, die auf der Dienststelle in Delmenhorst entnommen wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Ihm wurde zudem das Führen von Kraftfahrzeugen bis zum Erlass einer richterlichen Entscheidung untersagt. Der Mann wurde vor Ort von Bekannten abgeholt. Die Fahrzeugschlüssel wurden an eine berechtigte Person übergeben.

