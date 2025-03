Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Lemwerder - Geschwindigkeitsüberwachung durch die Polizei Brake

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake führte am Abend des 23.02. und am Abend des 27.02. Geschwindigkeitsüberwachung mit einem sogenannten Handlasermessgerät im Bereich Lemwerder / Ochtum durch. Insgesamt konnten die Beamten hier 13 bußgeldbewährte Verstöße ahnden. Überwacht wurde die Delmenhorster Straße im Ort Ochtum. An dieser Stelle erreichte ein 46 - jähriger Mann aus Lemwerder mit seinem PKW eine Geschwindigkeit von 102 km/h bei erlaubten 50 km/h. Den Fahrzeugführer erwarten nun ein zweimonatiges Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld. Auf der L875 im Ortsteil Sannau fiel einer zivilen Funkstreifenwagenbesatzung ein weißer Audi mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Der 54-Jährige Fahrzeugführer aus Berne beschleunigte seinen PKW zunächst auf 140 km/h bei erlaubten 70 km/h. Kurz vor der Kreuzung am Dreimädelhaus (L875 / B212) durchfuhr er mit 160 km/h einen Bereich in denen die Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt ist. Die Beamten führten eine Messung mittels Nachfahrt durch und konnten den Fahrzeugführer kurze Zeit später kontrollieren. Auch er muss sich auf ein dreimonatiges Fahrverbot sowie mehrere hundert Euro Bußgeld einstellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell