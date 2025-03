Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Am 28.02.2025, gegen 12:20 Uhr, ist es in der Willy-Brandt-Allee in Delmenhorst zu einem versuchten Tageswohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Der bislang unbekannte Täter versuchte mittels mitgeführter Brechstangen die rückwärtige Terrassentür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der Versuch misslingt, sodass der Täter eine Glasscheibe einschlägt. Aus unbekannten Gründen lässt er von seinem Vorhaben ab und entfernt sich vom Tatort. Die Tathandlungen werden durch den Geschädigten zum Teil mittels angebrachter Überwachungskameras videografiert. Anhand der Aufzeichnungen kann die Bekleidung des videografierten männlichen Täters wie folgt beschrieben werden:

- schwarze Winterjacke - schwarzer Pullover mit weißem Aufdruck - dunkle, lockere Hose - das Gesicht ist teils mit einem schwarzen Schal verdeckt - dunkelblaue Kopfbedeckung

Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell