POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Mannheimer Innenstadt wurden fünf Personen verletzt, eine davon schwer.

Ein 21-jähriger Mann war kurz vor Mitternacht mit seinem BMW auf dem Luisenring in Richtung Kurpfalzkreisel unterwegs. An der Ampel in Höhe des Quadrats I 7 missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel und stieß mit dem Mercedes eines 42-Jährigen zusammen, der bei Grünlicht aus der Straße zwischen I 7 und K 7 auf dem Luisenring eingebogen war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes gegen einen geparkten VW geschleudert.

Der 42-jährige Mercedes-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt und nach Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch die vier Insassen des BMW erlitten leichte Verletzungen und wurden in eine Klinik gebracht, die sie nach der Behandlung jedoch wieder verließen.

Sowohl der BMW als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen der Unfallspezialisten der Verkehrspolizei Mannheim dauern an. Der 21-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

