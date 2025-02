Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Jeep prallt gegen Kleinbus und Mauer

Mannheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 06:15 Uhr bog ein 58-jähriger Jeep-Fahrer von der Untermühlaustraße kommend nach rechts in die Hansastraße ein. Dabei verschätzte der Mann sich womöglich beim Einlenken und lenkte ruckartig nach links, um der dortigen Verkehrsinsel auszuweichen.Dabei verlor er allerdings auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge prallte der Jeep gegen einen in der Hansastraße geparkten Kleinbus und anschließend gegen eine Mauer eines Vorgartens. An den Fahrzeugen sowie an der Mauer entstand ein Sachschaden, der noch nicht abschließend beziffert werden kann. Der Jeep war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann vor Ort vorsorglich betreut. Bis auf einen Schock blieb der 58-Jährige glücklicherweise unverletzt.

