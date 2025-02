Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann in Einkaufszentrum zusammengeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Ein 30-jähriger Mann begab sich am Mittwoch gegen 16 Uhr über den Eingang des Parkhauses im Erdgeschoss in ein Einkaufszentrum in der Hetzstraße. Dabei kamen ihm vier Personen entgegen, wovon eine ihm flüchtig bekannt vorkam. Kurz nachdem er an der Gruppe vorbeigelaufen war, wurde er von hinten angegriffen. Nach aktuellem Ermittlungsstand erhielt er zwei wuchtige Schläge gegen den Kopf, wodurch er schwer verletzt wurde. Nach der Attacke fuhr der 30-Jährige erst noch mit Bus nach Hause. Erst dort erkannten Angehörige die Schwere der Verletzung. Sie brachten den Mann in eine Klinik, wo er operiert wurde. Ob der Angriff aus der vierköpfigen Gruppe heraus erfolgte, ist Gegenstand der nun eingeleiteten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell