Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Verabschiedung von Bernd Schmidt - Revierleiter verabschiedet sich nach 42 Jahren als Polizeibeamter in den Ruhestand

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, dem 26.02.2025, wurde Erster Polizeihauptkommissar Bernd Schmidt im Rathaus in Ladenburg feierlich in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Nach insgesamt 42 Jahren endet für den Revierleiter aus Ladenburg nun eine Zeit, die mehr als nur eine berufliche Laufbahn für ihn darstellte - für ihn war und ist die Polizei ein bedeutender Teil seines Lebens. Bernd Schmidt blickte in seiner Abschiedsrede positiv auf eine Zeit bei der Polizei zurück.

Seine berufliche Laufbahn begann 1983 mit der Einstellung in den mittleren Polizeivollzugsdienst. Während seiner Laufbahn lernte Bernd Schmidt an verschiedenen Stationen den Polizeiberuf von der Pike auf kennen. 2009 wurde er, nachdem er in der Zwischenzeit sein Studium an der Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen erfolgreich absolviert hatte, mit der Leitung des Bezirksdienstes beim Polizeirevier Ladenburg betraut. Später übernahm er mehrfach leitende Funktionen in unterschiedlichen Arbeitsbereichen, wodurch er sich sein umfangreiches Fachwissen aneignen konnte.

Mitte 2018 bis Mitte 2021 wechselte er noch einmal als Leiter der Führungsgruppe zum Polizeirevier MA-Oststadt.

Anschließend kehrte Bernd Schmidt zum Polizeirevier Ladenburg zurück und übernahm fortan die Verantwortung für das Polizeirevier Ladenburg. So konnte er durch seine hervorragende Führungsqualität sowohl die polizeiliche Arbeit aktiv mitgestalten als auch für die Belange des Teams eintreten. Zum 28.02.2025 geht er nun nach knapp 42 Jahren bei der Polizei in den wohlverdienten Ruhestand und wird dem Polizeipräsidium Mannheim als erfahrene Führungskraft und Mensch fehlen.

Ladenburgs Bürgermeister Herr Schmutz bedankte sich für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und lobte das ausgezeichnete Verhältnis zur Polizei.

Polizeivizepräsident Renato Gigliotti würdigte Bernd Schmidt mit lobenden Worten und dankte ihm für die dauerhaft hervorragende Arbeit, die er über die Jahre hinweg geleistet hat. Er hob dessen schelmischen Humor sowie die positive Art, an dessen Aufgaben heranzugehen, hervor.

Renato Gigliotti zeigte sich stolz, den Revierleiter aus Ladenburg in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden zu dürfen. Er übergab ihm in diesem feierlichen Rahmen die offizielle Urkunde. In seinen abschließenden Worten wünschte ihm Renato Gigliotti für seinen neuen Lebensabschnitt und für seine Zukunft alles Gute.

Das Polizeipräsidium Mannheim wünscht ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute.

