Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsinfo zu Verkehrsunfall mit Personenschaden Streithausen, L 288

Streithausen (ots)

Am Dienstag, 11.02.25, gegen 11:00 Uhr, wurde die Leitstelle Montabaur durch Verkehrsteilnehmer von einem schweren Unfall mit Verletzten auf der L 288, Höhe Abfahrt Streithausen in Kenntnis gesetzt. Demnach sei ein Fahrzeuginsasse eingeklemmt. Feuerwehr und Rettungskräfte wurden alarmiert. Den polizeilichen Unfallermittlungen zufolge, befuhr eine 78jährige PKW-Fahrerin die K 21 aus Richtung Streithausen kommend und beabsichtigte an der Einmündung K 21/L 288 auf die L 288 links in Richtung Betzdorf einzubiegen. Hierbei mißachtete sie die Vorfahrt eines 75jährigen, der mit seinem PKW die L 288 aus Richtung Betzdorf kommend in Richtung Hachenburg bevorrechtigt befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligte wurden schwer verletzt, die 78jährige musste durch Feuerwehrkräfte aus ihrem PKW befreit werden. Die Unfallbeteiligten wurden umliegenden Krankenhäusern stationär zugeführt. Beide unfallbeteiligte PKW wurden total beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. Für die Dauer der Unfall-, und Rettungsmaßnahmen musste die L 288 3 Stunden voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz waren neben Polizei, DRK, Straßenmeisterei, Abschleppdiensten auch 26 Wehrleute der Feuerwehren Hachenburg, Luckenbach und Nister.

