Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5: Kontrollaktionen am Autobahnkreuz Walldorf - Über 1.000 Anzeigen und 150 Fahrverbote in zwei Tagen

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5 (ots)

Nach zahlreichen schweren Unfällen am Stauende wurde am Autobahnkreuz Walldorf auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Frankfurt tagsüber die Geschwindigkeit auf 80 km/h beschränkt. Ein Tempolimit, an das sich viele Verkehrsteilnehmende aber nicht halten, weshalb die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim die Einhaltung mit Geschwindigkeitskontrollen überwacht. Bei Kontrollaktionen am Sonntag, den 09.02.2025 sowie am Dienstag, den 25.02.2025 mussten trotz des teilweise starken Regens wieder zahlreiche Verstöße festgestellt werden. Insgesamt waren über 1.000 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Auf die jeweiligen Fahrerinnen und Fahrer wird deshalb ein entsprechendes Bußgeld zukommen. Bei 150 Verkehrsteilnehmenden war die Geschwindigkeitsüberschreitung derart gravierend, dass sie neben einem Bußgeld auch mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrer, der trotz des Tempolimits von 80 km/h mit 164 km/h unterwegs war. Beim Walldorfer Kreuz handelt es sich um einen hochfrequentierten Verkehrsknoten, bei dem allein auf der BAB 5 täglich fast 80.000 Fahrzeugen unterwegs sind. "Immer wieder kommt es dort zu Unfällen, insbesondere am Stauende. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung sorgt hingegen für einen sicheren Verkehrsfluss", so der Leiter des Verkehrsdienstes Heidelberg, Polizeirat Nicolas Schütz. "Wir werden die Geschwindigkeit am Autobahnkreuz Walldorf deshalb auch weiterhin verstärkt kontrollieren", so Polizeirat Schütz abschließend.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell