Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippstadt (ots)

Am Freitag kam es in Lippstadt gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 74-jähriger Mann aus Rietberg befuhr mit seinem Pkw die Straße In den Amtswiesen in Fahrtrichtung Mastholte und beabsichtigte nach rechts auf die Bismarckstraße abzubiegen. Im Rahmen des Abbiegevorgangs kam es zu einer Kollision mit dem 94-jährigen Mann aus Lippstadt, welcher mit seinem Pedelec den Radweg an der Sandstraße entgegen der Fahrtrichtung befuhr und nach links in die Straße In den Amtswiesen abbiegen wollte. Der 94-Jährige kam durch die Kollision zu Fall und verletzte sich leicht, sodass er im weiteren Verlauf einem Krankenhaus zugeführt wurde. (nr)

