POL-MA: Heidelberg: Betrunken im Schneckentempo unterwegs

Heidelberg (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte war am Mittwoch auf der Peterstaler Straße in Richtung L 534 unterwegs. Um kurz nach 20 Uhr fiel ihr ein Mazda auf, der ungewöhnlich gemächlich von der Peterstaler Straße in die L 534 abbog und dann mit gleichbleibend 20 km/h weiterfuhr. Da an dieser Stelle die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 50 km/h lag, hielt die Streife das Fahrzeug an. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der 30-jährige Fahrer ganz erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte, was man auch deutlich riechen konnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Der Mann musste mit zur Wache und dort eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ermittelt.

