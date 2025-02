Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Müllfahrzeug beschädigt Getränkeanhänger

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen um 07 Uhr befuhr ein Müllfahrzeug den Friedrichsring und bog im Weiteren nach rechts in Richtung Planken ab. Am Plankenkopf, auf der Höhe von P 7, streifte das Müllfahrzeug einen für die Faschingszeit aufgestellten Ausschankanhänger. An dem Anhänger entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Das robuste Müllfahrzeug blieb unbeschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

