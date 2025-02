Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar/ Kreis/ BAB 6: Fahrt im Regen endet in Leitplanke

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar/ Kreis/ BAB 6 (ots)

Ein 33-jähriger war am Donnerstag mit einem BMW auf der BAB 6 in Richtung Mannheim unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand passte der Mann seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsverhältnisse an. Daher verlor er gegen 13:45 Uhr auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die rechte Leitplanke. Vier Elemente der Schutzeinrichtung wurden bei dem Unfall beschädigt. Er entstandene Schaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der 33-Jährige muss sich nun wegen seiner nicht angepassten Geschwindigkeit verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell