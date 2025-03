Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unfall durch Abbrennen von Pyrotechnik in den Graftanlagen

Delmenhorst (ots)

Am 28.02.2025, gegen 18:50 Uhr, ist es in den Graftanlagen in Delmenhorst zu einem Unfall durch das Abbrennen von pyrotechnischen Erzeugnissen gekommen. Drei Jugendliche zündeten im Bereich des dortigen Spielplatzes sog. Silvester-Böller. Nach Angaben von zwei beteiligten 14-Jährigen zündete einer der Böller nicht sofort, sodass die beiden Jugendlichen sich über den Böller beugten, um Nachschau zu halten. In diesem Moment explodierte der Böller unvermittelt. Durch die Wucht der Explosion verletzten sich die Jugendlichen leicht im Gesicht und wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der dritte Jugendliche (ca. 15 Jahre, dunkle Jogginghose, dunkle Jacke, dunkle Sturmhaube, ca. 175 cm) entfernte sich vor Eintreffen der Polizei unerkannt von der Örtlichkeit. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

