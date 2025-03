Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl einer Geldbörse aus Handtasche zum Nachteil einer Seniorin - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach dem Diebstahl einer Geldbörse aus einer Handtasche zum Nachteil einer älteren Frau sucht die Polizei Delmenhorst nach Zeugen. Die 84-jährige Delmenhorsterin befand sich am 01.03.2025 zu Fuß auf dem Gehweg der Friedrich-Ebert-Allee und passierte gegen 13:00 Uhr den Einmündungsbereich zur Lange Straße. In diesem Bereich näherte sich von hinten eine unbekannte, mutmaßlich männliche Person und griff entschlossen in die mitgeführte Handtasche der Dame. Aus dieser entwendete er die Geldbörse und flüchtete zu Fuß auf der Lange Straße in Richtung Bremer Straße. Die Frau blieb unverletzt und wurde durch einen Zeugen betreut. Ein weiterer Zeuge folgte dem Täter, dieser konnte jedoch unerkannt entkommen. Der Täter wurde beschrieben als:

- ungefähr 170 bis 180 cm groß - von normaler Statur - mit schwarzer Jacke und grauer Hose gekleidet und mit Kapuze auf dem Kopf

Die Geldbörse wurde ebenfalls durch Zeugen in unmittelbarer Tatortnähe aufgefunden. Die zuvor in der Geldbörse befindlichen 500 EUR Bargeld fehlten jedoch. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden. Weiter sind sämtliche o.a. Zeugen namentlich unbekannt. Diese werden insbesondere gebeten, die Polizei unter angegebener Telefonnummer zu kontaktieren.

