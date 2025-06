Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Einbrecher hebeln Haustür auf

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.06.2025 Nr. 1

11.06.2025 / Einbrecher hebeln Haustür auf Hodenhagen: Einbrecher hebelten in der Nacht zu Mittwoch die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Straße Basselmannsheide auf, gelangten in den Flur und entwendeten u.a. den Inhalt einer Handtasche. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

