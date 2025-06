Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: A7

Walsrode: Hohe Beanstandungsquote bei Kontrolle der Ladungssicherung (Fotos anbei)

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.06.2025 Nr. 3

25.05.2025 / Hohe Beanstandungsquote bei Kontrolle der Ladungssicherung (Fotos anbei) A7 / Walsrode: Am Dienstag, zwischen 09.00 und 16.30 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Heidekreis eine Schwerpunktkontrolle im Segment Ladungssicherung im gewerblichen Güterverkehr durch. Ort der Kontrolle war der Parkplatz Wolfsgrund West an der A7, Richtungsfahrbahn Hannover. Hierbei wurden insgesamt 37 Lkw und deren Fahrzeugführende kontrolliert. Bei 25 Fahrzeugen stellten die Beamten zum Teil erhebliche Mängel an der Ladungssicherung fest, was zu einer Beanstandungsquote von rund 67 % führte. Den Fahrzeugführenden wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei einem Sattelauflieger mit leicht entflammbarem Gefahrgut war die Ladung auf Grund mangelhafter Sicherung verrutscht. Verpackungen wurden leicht beschädigt. Gefahrgut ist nicht ausgetreten. Den Einsatzkräften ging auch eine Person ins Netz, die einen offenen Haftbefahl hatte. Gegen Zahlung von 1.500 Euro wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Resümee: Das Ergebnis der Kontrolle zeigt, dass die Sicherung der mitgeführten Ladung offensichtlich noch immer nicht mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt wird. Die Fortsetzung der Kontrolltätigkeit des gewerblichen Güterverkehrs ist daher von großer Bedeutung und unerlässlich für die Erhöhung des Kontrolldrucks und des Entdeckungsrisikos im Transportgewerbe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell