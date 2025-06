Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unfall: Polizei sucht flüchtigen Audi Q7

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.06.2025 Nr. 2

25.05.2025 / Unfall: Polizei sucht flüchtigen Audi Q7 Soltau: In der Nacht von Samstag, 24.05.25 zu Sonntag, 25.05.25, gegen 00.05 Uhr verunfallte im Ortsteil Willingen, Einmündungsbereich L163/K14, Soltau Richtung Meinern, ein schwarzer Audi Q7. Am Unfallort konnten mehrere Teile des verunfallten Pkw sichergestellt werden. Vom Fahrzeug selbst fehlt jede Spur. Der Audi müsste mindestens im vorderen linken Bereich stark beschädigt sein. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Halter/Unfallverursacher machen? Wo ist der Pkw repariert worden. Hinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell