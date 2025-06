Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Sechs Fahrzeuge der Bundeswehr abgebrannt; Bispingen: Einbruch in Fitnessstudio; Munster: 15 Jähriger rast mit Golf durch Alvern, Munster: Küche in Brand geraten

Heidekreis (ots)

05.06. - 06.06. / Sechs Fahrzeuge der Bundeswehr abgebrannt Soltau: In der Nacht zu Freitag gerieten sechs Lkw der Bundeswehr, die auf einem Firmengelände in der Carl-Benz-Straße standen in Brand. Durch den Brand entstand ein erheblicher Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Soltau unter der 05191/93800 zu melden.

08.06. - 09.06. / Einbruch in Fitnessstudio Bispingen: Unbekannte dringen in der Nacht zu Montag gewaltsam in ein Fitnessstudio in der Trift ein. Im Gebäude werden sämtliche Schränke und Schubladen aufgebrochen und Bargeld, sowie einige Proteinriegel entwendet.

09.06. / 15 Jähriger rast mit Golf durch Alvern Munster / Alvern: Mehrere Personen meldeten am Montag gegen 14 Uhr zwei Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen die immer wieder mit überhöhter Geschwindigkeit auch teilweise nebeneinander durch die Ortschaft Alvern fuhren. Andere Verkehrsteilnehmer mussten den beiden Rasern ausweichen, damit es nicht zum Zusammenstoß kam. Die Polizei konnte zumindest ein Fahrzeug, einen weißen VW Golf mit britischen Kennzeichen, kurze Zeit später Ortseingang Munster anhalten und kontrollieren. Der britische Fahrzeugführer zeigte den Beamten zunächst einen abfotografierten Führerschein auf seinem Handy. Da die Beamten das Dokument und den Sachverhalt weiter prüfen wollten, gab der junge Mann schließlich zu, dass er erst 15 Jahre alt sei, den Führerschein gefälscht habe und sich ohne Erlaubnis seiner Eltern deren Auto genommen habe um damit zu fahren. Dabei fuhr er teilweise mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft Alvern, sowie auf der B71 zwischen Munster und Soltau. Dem jungen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Munster unter der 05192/9600 zu melden.

10.06. / Küche in Brand geraten

Munster: In den frühen Morgenstunden geriet die Küche einer Wohnung in der Bachstraße in Brand. Ausgelöst vermutlich durch einen technischen Defekt geriet der Warmwasserboiler in Brand. Die hinzugerufene Feuerwehr, die mit 11 Fahrzeugen vor Ort war, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf andere Wohnungen vermeiden. Personen waren nicht in der Wohnung.

