Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 211

Heidekreis (ots)

07.06.2025 / Schwerer Verkehrsunfall auf der L 211

Schneverdingen: Am Sonntagabend kam es auf der L 211, zwischen Niederhaverbeck und Ehrhorn, zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen schwerverletzt wurden. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 22-Jähriger, der die L 211 gegen 18:30 mit seinem Auto in Richtung Wintermoor befuhr, nach einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Straßenbaum. Der 22-Jährige sowie seine Mitfahrerinnen im Alter von 20, 21 und 24 Jahren wurden schwer, teilweise lebensbedrohlich, verletzt. Drei der Insassen wurden durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es waren drei Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die L 211 vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell