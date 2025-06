Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Festnahmeerfolg nach versuchtem Tötungsdelikt und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Heidekreis (ots)

Heidekreis: In der vergangenen Woche kam auf den Autobahnen der Landkreise Heidekreis, Harburg und Rotenburg (Wümme) zu mehreren Taten, bei denen Gegenstände von Brücken auf die A 1 und A 7 geworfen wurden. Hierbei handelte es sich um einen Baumstamm und Teile von Baustellenabsperrungen. Es wurden viele Fahrzeuge teilweise stark beschädigt. Verletzte gab es nicht. Den Ermittlern der daraufhin gegründeten Sonderkommission im Heidekreis gelang es, die Tatverdächtigen schnell zu identifizieren und festzunehmen. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nahmen sie den ersten Tatverdächtigen, einen 31-jährigen Mann, im Bereich Hamburg fest. Am Folgeabend wurde der zweite Tatverdächtige, ein 22-jähriger Mann, durch Polizeikräfte im Bereich Ingolstadt festgenommen. Beide befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Weiteres kann der Pressemitteilung der Polizeidirektion Lüneburg entnommen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56836/6051074

