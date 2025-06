Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: A 7/Walsrode/Soltau: Fahrten unter Drogen; Schneverdingen: Diebstahl aus Auto; Hodenhagen: Zigaretten gestohlen

Heidekreis (ots)

04.06.2025 / Fahrten unter Drogen

A 7/Walsrode/Soltau: Polizeikräfte kontrollierten am Mittwochmittag einen 33-Jährigen, der die A 7 mit seinem Auto in Richtung Hannover befuhr. Bei der Kontrolle in Höhe Walsrode gegen 11:45 Uhr ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Fahrer gab daraufhin gegenüber den Beamten den Konsum von Cannabis zu, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auch in der Winsener Straße in Soltau kontrollierten Polizeikräfte gegen 21:00 Uhr eine 31-jährige Autofahrerin. Die Kontrolle ergab den Verdacht einer Beeinflussung durch Drogen. Der Konsum wurde durch sie eingeräumt. Es wurde aus diesem Grund ebenfalls eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Beide erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

03./04.06.2025 / Diebstahl aus Auto

Schneverdingen: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu dem Auto eines 29-jährigen Geschädigten, das auf einem Grundstück in der Weststraße stand. Aus dem Auto entwendeten sie eine Geldbörse. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

02.-04.06.2025 / Zigaretten gestohlen

Hodenhagen: Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch öffneten Unbekannte gewaltsam einen Zigarettenautomaten, der in der Bahnhofstraße stand. Aus diesem entwendeten sie Zigaretten und Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell