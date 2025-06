Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: A 7/Bad Fallingbostel: Sattelzug brennt (FOTO); Schneverdingen: Unfälle mit Schwerverletzten; Bad Fallingbostel: Unfall unter Alkohol; Soltau/Bad Fallingbostel: Autos entwendet; Soltau: Einbruch

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

04.06.2025 / Sattelzug brennt auf Autobahn (FOTO)

A 7/Bad Fallingbostel: Am Mittwochmittag geriet ein mit Getreidepellets beladener Sattelzug gegen 11:45 Uhr auf der A 7, Fahrtrichtung Hannover, in Höhe der Anschlussstelle Bad Fallingbostel, vermutlich in Folge eines technischen Defekts in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Das Zugfahrzeug wurde durch den Brand vollständig zerstört. Für die Dauer der Löscharbeiten und die anschließenden Bergungsarbeiten musste die A 7 in Richtung Hannover für etwa 2 Stunden vollgesperrt werden.

03.06.2025 / Unfälle mit Schwerverletzten

Schneverdingen: Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag wurde ein Motorradfahrer schwerverletzt. Der 69-Jährige befuhr mit seinem Motorrad den Gustav-Bosselmann-Ring (K 33) und beabsichtigte auf die Rotenburger Straße (L 170) einzufahren. Hierbei übersah er gegen 11:40 Uhr eine bevorrechtigte 63-Jährige, die die L 170 mit ihrem Auto befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 69-Jährige wurde hierdurch schwer und die 63-Jährige leicht verletzt. Beide wurden einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Am späten Dienstagabend kam es in der Heberer Straße ebenfalls zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer kollidierte gegen 23:00 Uhr zunächst mit dem rechten Bordstein, bevor er nach links von der Fahrbahn abkam. Dort stieß er gegen einen Baum und sein Auto überschlug sich. Der Fahrer wurde schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

03.06.2025 / Unfall unter Alkohol

Bad Fallingbostel: Am Dienstagmittag kam es im Deiler Weg an der Einmündung zum Sieben-Steinhäuser-Weg zu einem Verkehrsunfall. Als der 30-jährige Fahrer eines Autos gegen 12:05 Uhr aus der Einmündung auf den Deiler Weg in Richtung B 209 fahren wollte, übersah er ein bevorrechtigtes Auto. Das Auto befuhr die Straße von der Heinrichsstraße kommend. Ein Zusammenstoß konnte jedoch vermieden werden. Der 30-Jährige setzte daraufhin zurück und kollidierte mit dem Auto eines hinter ihm wartenden 49-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme mussten Polizeikräfte feststellen, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,19 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Überprüfung ergab außerdem, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

02./03.06.2025 / Hochwertige Autos entwendet

Soltau/Bad Fallingbostel: In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es im Heidekreis zu zwei Diebstählen von hochwertigen Autos. Unbekannte entwendeten einen schwarzen Audi Q7 vom Grundstück des 40-jährigen Geschädigten in der Willi-Graf-Straße in Soltau. In derselben Nacht entwendeten Unbekannte auch in der Adolphsheider Straße in Bad Fallingbostel einen grauen Audi R8 vom Grundstück eines 62-jährigen Geschädigten. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

02.06.2025 / Einbruchsversuch in Wohnhaus

Schneverdingen: Im Verlauf des Montags kam es im Ameisenweg in Schneverdingen zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus. Unbekannte versuchten hier eine Tür aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Es blieb beim Versuch. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell