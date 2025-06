POL-HK: A 7/Essel: Fahren mit gefälschtem Führerschein; Walsrode: E-Scooter übersehen; Bad Fallingbostel/Düshorn: Einbrüche

Polizeiinspektion Heidekreis

02.06.2025 / Fahren mit gefälschtem Führerschein

A 7/Essel: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Raststätte Allertal in Richtung Hannover stellten Polizeikräfte fest, dass der durch den 22-jährigen Fahrer des Autos ausgehändigte Führerschein Fälschungsmerkmale aufwies. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

02.06.2025 / E-Scooter übersehen

Walsrode: Am frühen Montagabend kam es in der Moorstraße an der Einmündung zur Straße "Kleiner Graben" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Die 49-jährige Autofahrerin, die die Moorstraße in Richtung Neue Straße befuhr, bog gegen 17:10 Uhr an der Einmündung nach rechts ab. Hierbei übersah sie eine rechts neben ihr fahrende 17-Jährige mit ihrem E-Scooter, die verbotswidrig auf dem Gehweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß und die E-Scooter-Fahrerin dadurch zu Fall. Sie verletzte sich leicht. Es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen beide Fahrerinnen eingeleitet. Die Autofahrerin erwartet zudem ein Strafverfahren.

28.05.-02.06.2025 / Einbrüche

Bad Fallingbostel/Düshorn: Im Zeitraum vom 28.05.2025 bis zum 01.06.2025 verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Firmengrundstück im Bockhorner Weg in Bad Fallingbostel. Auf dem Gelände öffneten sie mehrere Container und einen Transporter. Es wurden diverse Baumaschinen und Werkzeuge entwendet. In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte in das Vereinsheim eines Modellflugvereins zwischen Düshorn und Hodenhagen ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nehmen die Polizeien in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 und in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

