Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: A 7/Essel/Walsrode: Fahren ohne Führerschein und unter Drogen; Walsrode/Schneverdingen: Trunkenheit im Verkehr; Walsrode: Handtaschendiebstahl; Schneverdingen: Unfallflucht - Zeuge gesucht!

Heidekreis (ots)

29./30.05.2025/ Fahren ohne Führerschein und unter Drogen

A 7/Essel/Walsrode: Am Donnerstagvormittag kontrollierten Polizeikräfte einen 37-jährigen Mann, der die A 7 mit seinem Auto in Richtung Hamburg befuhr. Im Rahmen der Kontrolle gegen 10:50 Uhr stellten sie daraufhin fest, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war. In Essel kontrollierten Polizeikräfte gegen 21:20 Uhr einen 25-Jährigen, der die K 149 mit seinem Auto befuhr. Hierbei mussten diese feststellen, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins war. Zudem reagierte ein Urintest positiv auf THC. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Und auch in den frühen Morgenstunden des Freitags stellten Polizeikräfte in Walsrode einen 23-Jährigen fest, der die Verdener Straße mit einem Auto befuhr. Er konnte ebenfalls keinen Führerschein vorweisen. Die Weiterfahrt wurde allen Fahrern untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

29.05.2025 / Trunkenheit im Verkehr

Walsrode/Schneverdingen: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kontrollierten Polizeikräfte einen 31-Jährigen, der die Neue Straße in Walsrode mit seinem Auto befuhr. Während der Kontrolle gegen 23:50 Uhr bestätigten sich vorherige Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Es wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Den 31-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Bereits gegen 21:30 Uhr kontrollierten Polizeikräfte im Stadtgebiet Schneverdingen den 49-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Auch hier ergaben sich bei der Kontrolle Anzeichen für eine Beeinflussung durch Alkohol. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auch den 49-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

29.05.2025 / Handtaschendiebstahl

Walsrode: Am Donnerstagnachmittag entwendete eine unbekannte Person eine Handtasche aus einem Auto. Das Auto stand im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ernst-August-Straße. Mit Hilfe eines Stocks gelang es der Person die Handtasche der 47-jährigen Geschädigten aus dem Fahrzeug zu entwenden. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen / Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

17.05.2025 / Unfallflucht - Zeuge gesucht!

Schneverdingen: Zu einer Unfallflucht, die am 17.05.2025 im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 09:23 Uhr in der Schröderstraße passierte, sucht die Polizei nun einen Zeugen. Bei dem Unfall streifte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug das am Straßenrand geparkte Wohnmobil des 35-jährigen Geschädigten. Es ergaben sich nun Hinweise darauf, dass der Unfall durch einen Zeugen beobachtet wurde. Dieser teilte Mitarbeitern eines dort ansässigen Unternehmens mit, den Unfall beobachtet zu haben. Der Zeuge, bei dem es sich um einen Handwerker mit Bart gehandelt haben soll, wird gebeten sich bei der Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 zu melden. Hier werden auch weitere Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen Transporter gehandelt haben soll, entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell