Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Diebstähle auf Friedhof, Diebstahl aus Geldbörse, Diebstahl von Kosmetikartikeln, Mehrere Strafverfahren gegen Diebe eingeleitet

Heidekreis (ots)

25.05.2025 / Diebstähle auf Friedhof

Hodenhagen: In der Zeit vom 22.5.25 bis 25.05.25 kam es auf dem Friedhof Reiherbusch zu mehreren Diebstählen. Unbekannte entwendeten die in den Grabsteinen eingelassenen und verklebten Metallvasen sowie deren Abdeckungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hodenhagen unter 05164/ 802550 in Verbindung zu setzen.

27.05.2025/ Diebstahl aus Geldbörse

Soltau: Am Dienstag gegen 11.30 Uhr wurde ein 59-jähriger Mann in der Walsroder Straße von einem bislang unbekannten Täter angesprochen, der ihm zunächst eine Rose schenken wollte. Im weiteren Verlauf drängte der Unbekannte auf eine Spende für sein vermeintlich krankes Kind, welches operiert werden müsse. Als der Geschädigte sein Portemonnaie öffnete, entwendete der Mann die Banknoten aus der Geldbörse und flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191/9380-0 entgegen.

27.05.2025/ Diebstahl von Kosmetikartikeln Schwarmstedt: Am Dienstag, 27.05.2025 gegen 16.40 Uhr steckten zwei männliche Täter diverse Kosmetikartikel in ihre Rücksäcke. Als sie durch eine Mitarbeiterin des Drogeriemarktes in der Straße Mönkeberg angesprochen wurden, flüchteten sie und ließen ihre Rücksäcke zurück. In den Rucksäcken konnte das Diebesgut im Wert von circa 840 Euro aufgefunden werden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

27.05.2025/ Mehrere Strafverfahren gegen Diebe eingeleitet Schneverdingen/Soltau: Am Dienstag suchten zwei Tatverdächtige einen Metallhandel in Heber auf, um diverse originalverpackte Metallteile anzuliefern. Den aufmerksamen Mitarbeitern erschien das ungewöhnlich, sodass sie die Polizei zwecks Überprüfung alarmierten. Vor Ort konnten die Beiden keinen Eigentumsnachweis erbringen, sodass die Metallteile sichergestellt worden sind. Weiterhin fiel auf, dass der benutzte PKW nicht versichert war und der 35-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Da sein Begleiter erst 14 Jahre alt war und somit ebenfalls nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis, verblieb der PKW vor Ort und der Schlüssel wurde sichergestellt. Kurze Zeit später fielen die Beiden erneut auf. Aus einer naheliegenden, unverschlossenen Scheune entwendeten sie zwei Motorsägen, die sie in einem angrenzenden Waldstück deponierten. Weiterhin stahlen sie aus einem Selbstbedienungs-Verkaufsstand zwei Schalen Erdbeeren und das in der Kasse befindliche Bargeld. Daraufhin wurden sie für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Zu guter Letzt leistete der 35-jährige noch Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Es wurden diverse Strafverfahren, u.a. wegen Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

