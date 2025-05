Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Wohnhauseinbruch 2. Munster, E-Scooter ohne Versicherung 3. Munster, Nach Verkehrsunfall geflohen

Heidekreis (ots)

1. Soltau, Wohnhauseinbruch:

Über die Terrassentür verschafft sich die unbekannte Täterschaft am Samstagabend in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 02.30 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Visselhöveder Straße. Es wird Schmuck und Bargeld entwendet. Zeugenhinweise zum vorliegenden Sachverhalt werden an die Polizei Soltau unter 05191 93800 erbeten.

2. Munster, E-Scooter ohne Versicherung:

Am Samstagnachmittag stoppte die Polizei Munster einen 17-jährigen E-Scooter Fahrer aus Munster, der seinen Roller nicht versichert hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt; ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

3. Munster, Nach Verkehrsunfall geflohen:

Ein 56-jähriger Munsteraner touchierte am frühen Samstagabend beim Rückwärtsfahren einen Baum und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Die Polizei fand den PKW des Mannes im Rahmen der Fahndung auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,24 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

4. Bispingen, Unfallflucht beim Einkaufen:

Am Samstagvormittag beschädigte eine 79-jährige Bispingerin beim Ausparken mit ihrem PKW einen ordnungsgemäß abgestellten PKW auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die Dame unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge konnte den Verkehrsunfall beobachten, sodass die Dame durch die Polizei ermittelt werden konnte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren bezüglich Verkehrsunfallflucht ein.

5. Walsrode, Trunkenheit im Straßenverkehr:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Rahmen der Streifenfahrt eine 43-jährige Fahrzeugführerin aus Walsrode mit ihrem Pkw angehalten und kontrolliert. Zuvor fiel die 43-Jährige durch ihre unsichere und teils fragwürdige Fahrweise auf. Zudem touchierte sie vor den Augen der kontrollierenden Beamten mit ihrem Pkw eine Straßenlaterne, an der allerdings kein Schaden entstand. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 43-Jährige vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Die Beamten mussten auch feststellen, dass sich der 5-jährige Sohn der Fahrzeugführerin auf dem Beifahrersitz befand. Aufgrund dieser Tatsache wurde unverzüglich das zuständige Jugendamt über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Abschließend wurde gegen die 43-jährige Fahrzeugführerin ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell