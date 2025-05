Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Nachtrunk behauptet; Buchholz (Aller): Unter Drogen gefahren

Heidekreis (ots)

22.05.2025 / Nachtrunk behauptet

Soltau: Durch einen Zeugen wurde am Donnerstagmorgen ein Auto festgestellt, das in Schlangenlinien auf der Lüneburger Straße unterwegs war. Als der Fahrer des Autos auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes ausstieg und ebenfalls stark schwankte, alarmierte der Zeuge gegen 10:40 Uhr die Polizei. Durch Einsatzkräfte konnte der 73-jährige Fahrer in einem angrenzenden Waldstück angetroffen und hierbei bereits Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Da der Fahrer jedoch angab erst nach dem Anhalten Alkohol getrunken zu haben, wurden ihm zwei Blutproben mit einem zeitlichen Abstand von 30 Minuten entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

22.05.2025 / Unter Drogen gefahren

Buchholz (Aller): Am frühen Donnerstagnachmittag kontrollierten Polizeikräfte den 30-jährigen Fahrer eines Transporters in der Straße "An der Autobahn". Bei der Kontrolle gegen 13:50 Uhr ergab sich der Verdacht, dass dieser das Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen führte. Ein vor Ort durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Dem 30-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell