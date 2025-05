Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Fahrt unter Amphetaminen; Soltau: E-Scooter ohne Versicherung; Ahlden/Walsrode: Einbrüche in Kindergärten

Heidekreis (ots)

21.05.2025 / Fahrt unter Amphetaminen

Walsrode: In den Morgenstunden des Mittwochs kontrollierten Polizeikräfte einen 20-Jährigen mit seinem Auto in der Quintusstraße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dies bestätigte ein Urintest, der positiv auf Amphetamine reagierte. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

20.05.2025 / E-Scooter ohne Versicherung

Soltau: Am frühen Dienstagmorgen kontrollierten Einsatzkräfte den 14-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Winsener Straße. Bei der Kontrolle gegen 08:00 Uhr mussten sie feststellen, dass das Fahrzeug nicht über die erforderliche Versicherung verfügte. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

20.05.2025 / Einbrüche in Kindergärten

Ahlden / Walsrode: Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in einen Kindergarten in der Bahnhofstraße in Ahlden (Aller) ein. Hierzu öffneten sie gewaltsam ein Fenster und betraten den Innenraum. Sie durchsuchten einen Raum, verließen das Gebäude dann jedoch ohne Diebesgut. Auch in Walsrode kam es in derselben Nacht zu einem versuchten Einbruch in einen Kindergarten. Unbekannte probierten die Eingangstür gewaltsam zu öffnen, um in das Gebäude im Hangweg zu gelangen. Hier blieb es jedoch ohne Erfolg. Hinweise zu den Taten oder verdächtigen Personen / Fahrzeugen nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071-800350 und die Polizei Walsrode unter 05191-48640 entgegen.

